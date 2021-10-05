Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, turizm sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridinde ve diğer büyükşehirlerde suç gruplarına yönelik Sahil Rüzgarı-2” kod adlı operasyon başlattığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı-2” kod adlı operasyon başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

OPERASYON KAPSAMINDA 9 İLDE 183 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sahil Rüzgarı 2 kod adlı operasyonu kapsamında yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet ’ suçlarını işlediği tespit edilen 183 şüpheli şahsa yönelik 5 Ekim 2021 tarihinde “Sahil Rüzgârı-2” kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İngilizler turizme can suyu olacak İngiltere’nin seyahat listesinde Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılması ile sektör temsilcileri, ekim ve kasım ayının ortasına kadar hareketlilik bekliyor.