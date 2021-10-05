Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: '127 terörist etkisiz hale getirilmiştir' İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı Ankara'da aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, "15 Nisan-1 Ekim arasındaki operasyonlarda 287 barınma alanına 9 bin 600 operasyon planlandı, 10 bin 800 operasyon olarak tamamlandı. 39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

MSB: PKK’nın sözde doğu karargahı ele geçirildi 12 terörist öldürüldü MSB: Pençe-Yııldırım operasyonu kapsamında PKK/KCK terör örgütünün ele geçirilmez dediği sözde doğu karargahını ele geçirerek 12 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirdi.