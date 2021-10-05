Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 76. Genel Kurulu'na hitabında, Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'in onayına sunulacağını açıklaması üzerine meclisin açılmasıyla birlikte süreç başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğuna dair belgeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Meclise gönderilen belge için Çevre Komisyonu bir araya gelerek Paris İklim Anlaşması görüşmelerine başladı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada oy birliğiyle Paris İklim Anlaşması Çevre Komisyonu’ndan geçti.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

Sera gazı salınımının küresek seviyede azaltılmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması, karbon salınımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor. İklim kriziyle mücadele etmek amacıyla 197 ülkenin ortak hareket etmeyi kabul ettiği uluslararası anlaşmada küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmak amaçlanıyor. Şimdiye kadar 197 ülkede imzalanan anlaşmayı onaylamayan ülkeler arasında olan Türkiye, oy birliğiyle Paris İklim Anlaşması’nı Çevre Komisyonu’ndan geçirdi.

ABD, resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldı ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin artık resmi olarak anlaşmanın tarafı olduğunu bildirdi.