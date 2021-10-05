Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de Tevfik Fikret Caddesi üzerinde park eden araçların yanına giderek araç sahiplerinden otopark ücreti isteyen değnekçileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Sivil trafik ekiplerince yürütülen çalışmada, sürücünün polis olduğunu fark etmeyen değnekçi polis memuruyla ücret pazarlığına girişti. Değnekçilik yapan Ahmet İ. ve Yunus Emre G. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

DEĞNEKÇİLER GÖZALTINA ALINDI

Değnekçilik yapan şahıslar, 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Değnekçi şahsın vatandaş sandığı polisle pazarlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da değnekçi denetimi: 4 gözaltı Bakırköy ve Beyoğlu’nda yapılan denetimlerde 4 değnekçi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte de haklarında çok kez işlem yapıldığı öğrenildi.