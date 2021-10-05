Türkiye Gazetesi

Tokat’ta üniversite öğrencileri kartlarını yeniletmek, abonman işlemleri yaptırmak ve yeni kart başvurusu yapmak üzere kart merkezine başvuruda bulundu. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra vatandaşların da ulaşım kartı ile ilgili işlem yapmak için kart merkezine gelmesi üzerine, merkezde yoğunluk yaşandı.

ÖĞRENCİLER ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ

Özel halk minibüsleri kooperatifi yönetimi tarafından personeli sayısı arttırılarak, şehrin 3 farklı noktasında müracaat noktası açılmasına rağmen yoğunluğun bir an azalmadı kart merkezinde uzun kuyruklar oluştu. Valilik binasının arka tarafında bulunan kart merkezinin önünde bekleyen öğrenciler her dönem yaşanan bu yoğunluğa çözüm bulunmasını istedi.

Tokat'ta 750 litre kaçak içki ele geçirildi Tokat'ta jandarma ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 750 litre kaçak içki ele geçirildi.