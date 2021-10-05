Türkiye Gazetesi

Polonya’da 7'inci Varşova Güvenlik Forumu kapsamında “Baltık’tan Karadeniz’e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Canlandırmak” başlıklı Bakanlar Paneli düzenlendi. Panele, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun yeni zorluklara ve tehditlere karşı 10 yıllık yol haritasının Türkiye'ye Baltık bölgeleri dâhil doğu ve orta Avrupa ülkeleriyle birçok işbirliği fırsatı sunduğunu söyledi.



Karadeniz bölgesinin Avrupa'nın güvenliği için kilit bölgelerden biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu "Bölgedeki ülkelerle dayanışma önemli. Türkiye, Rusya'ya karşı çok samimi ve açık bir tutum sergiliyor. Cumhurbaşkanı'mız, Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmede de oldukça samimiydi. Türkiye'nin Ukrayna ve Gürcistan'a verdiği destek gibi bölgedeki politikaları da açık... Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacak. İki Karadeniz ülkesi olan Ukrayna ve Gürcistan’ı desteklemeye devam edecek" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Polanya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'ya giderek temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.



Çavuşoğlu: Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nin açılışında, “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek” dedi.