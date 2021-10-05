Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

“Aşı hiçbirimizi korona virüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız”

Bakan Koca'dan aşı kartı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı kartı" getirilecek iddialarına cevap verdi.

Bakan Koca duyurdu: Balıkesir iki doz aşıda "mavi" iller arasına girdi Bakan Fahrettin Koca, Balıkesir'in yüzde 75'inin iki doz aşı yaptırdığını söyledi. Böylelikle Balıkesir düşük riskli iller arasına girmeyi başardı.