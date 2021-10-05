AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 4 saat sürdü.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti.
Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Vatandaş, AK Parti burada yok demesin 2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan’ın, “MKYK üye sayımızı artırdık. Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, ‘AK Parti burada yok’ demesin” dediği öğrenildi.