Türkiye Gazetesi

Türkiye terörle mücadelede başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda, 2018 yılında Dağlıca'da 8 askerimizi şehit eden, alçak saldırının faillerinden terörist Özcan Yıldız öldürüldü.

PKK'NIN "SÖZDE" SORUMLUSU: DOKTOR RODİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2012'de Hakkari Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 1999'da katılan terörist Özcan Yıldız'ın, uzun yıllar yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2013'te Irak’ın kuzeyine kaçarak Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Yıldız'ın geçen yıl örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara bölgesinde görevlendirildiği tespit edildi.

MSB: PKK’nın sözde doğu karargahı ele geçirildi 12 terörist öldürüldü MSB: Pençe-Yııldırım operasyonu kapsamında PKK/KCK terör örgütünün ele geçirilmez dediği sözde doğu karargahını ele geçirerek 12 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirdi.

MİT’ten PKK’ya büyük operasyon: Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin Kamışlı bölgesine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori'de aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi.