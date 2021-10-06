Türkiye Gazetesi

Sadet Partisi, Bartın İl Başkanının intiharıyla sarsıldı. Yoldan geçen vatandaşların arabada haraketsiz duran bir şahsın olduğu ihbarıyla polise ulaşması üzerine olay yerine gelen ekipler, Yurtbay'ın cansız bedenini buldu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgilere göre Bartın Türbe mevki'inde yer alan Şehitlik yanında bir otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay’ın otomobilinin içinde silahla başından vurulduğu tespit edildi. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Yurtbay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yurtbay’ın silahla intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



ÜNAL YURTBAY KİMDİR?

Ünal Yurtbay 1969 yılında Bartın’da doğdu. Ortaöğretimini Bartın Lisesi’nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi.



1988’den bu yana Saadet Partisi’nde İl Başkanlığının yanı sıra Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyeliğinde de bulundu. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi 27'nci dönem Bartın 1'inci sıra Milletvekili Adayı oldu. Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı.

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