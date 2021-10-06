Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz’e doğru yola çıktığını bildirdi.
"YOLUN AÇIK OLSUN"
Bakan Dönmez sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz, dünyanın en güzel boğazından geçerek Karadeniz’in maviliklerine doğru ilerliyor. Yolun açık olsun” ifadelerine yer verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yavuz sondaj gemisi açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğü bildirildi.
Dışişleri'nden 'Yavuz sondaj gemisi' açıklaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yavuz sondaj gemimiz, geçtiğimiz cuma günü KKTC hükümetinin 2011 yılında Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada’nın güneyindeki 'G' ruhsat sahasına intikal etmiştir" dedi.