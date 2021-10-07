Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre İBB, TÜGVA’nın Büyükada’daki Adalar İlçe Temsilciliği binasının sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Tahliye kararının ardından İBB ekipleri, zabıtalarla ofise baskın yaparak vakfın eşyalarını hiçbir kayıt tutmadan hukuka aykırı bir şekilde götürdü. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi de TÜGVA ofisinin gaspına destek verdi. Hukuksuzluğa müdahale eden polis ekipleri, çeşitli sloganlar atarak binanın tahliye edilmesini isteyen CHP’li gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine güvenlik güçleri ile gruptakiler arasında tartışma, ardından da arbede yaşandı. Bu sırada CHP’liler ile İBB zabıtalarının Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polisi yaraladıkları bildirildi.

VALİLİK KARARI TANINMADI

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Adalar İlçe Temsilciliği binasının kullanım hakkının 2018’de imzalanan 10 yıllık kira sözleşmesi gereğince vakfa ait olduğu belirtilerek, "TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği hukuksuz bir tahliye teşebbüsüne uğramıştır" denildi. Kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması sebebiyle Kaymakamlık ve Valilik, İBB’nin bu talebini reddetmiştir. İBB, bu kararı tanımayarak zorla binamızdan gasbetmiştir."

TAHLİYE HUKUKA AYKIRI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise ev sahibi kiracı ilişkisi olduğuna dikkat çekilerek “Bir gece ansızın İBB zabıtalarının gönderilerek zorla tahliye ettirilmek istenmesi hukuka aykırıdır. Resmi sözleşmeye rağmen CHP örgütleri güvenlik memuru gibi kullanılarak gençlerimize saldırmaktadır” denildi.

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım da “Henüz kira sözleşmesine ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin tahliye kararı yokken böyle bir hukuksuzluğun ısrarla devam ettirilmesi derebeylik değil de nedir?” diyerek zorbalığa tepki gösterdi. Bu arada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilçe başkanlarıyla Büyükada’ya giderek gasba destek verdi.

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