Türkiye Gazetesi

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren, FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi olan ve 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes hâkim karşısına çıktı. İddianamedeki suçlamalara karşı savunma yapan sanık Keynes “2002 yılında Green Card kazanarak ABD’ye yerleştim. Orada Atalay Candelen ile tanıştım. Kimlik bilgilerimi kullanarak ByLock’u kurmuş” iddiasında bulundu.

SONRADAN ÖĞRENMİŞ!

Bylock’un örgüt tarafından kullanıldığını sonradan öğrendiğini belirten Keynes “ByLock’un örgüt tarafından kullanıldığını Türkiye’den çıktıktan iki üç gün sonra haberim oldu. Sanki benim çıkmam bekleniyormuş gibi, yurt dışına çıktıktan sonra ByLock’u öne çıkardılar. Türkiye’deyken çıksaydı gidip ifade verirdim. Yetkililere ulaşmaya çalıştım ancak geri dönüş alamadım. Daha sonra gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu benimle ilgili köşe yazınca Cumhuriyet’e ulaşmaya çalıştım. Twitter’da İsmail Saymaz ile arkadaş olduklarını gördüm. Hürriyet’i arayıp Saymaz’a ulaştım. Saymaz, haberi kendisi yapmak istediğini söyleyince Mumcu’nun oğlu ile görüşeceğime Saymaz ile görüşeyim dedim” diye konuştu.

Savunmasında ByLock programı ile ilgili konuşan sanık “ByLock kripto bir program. Atalay Candelen bu programı almış. 2013 yılı 29 Aralık ile 2014 Mart arası kapalı devre olarak kullanılıyor. Bunlar uygulama indirilen programlarda yoktu. Sonradan koyuldu. Hâkimler, savcılar ve mahrem imamlar kullanıyordu önce. Daha sonra MİT’in programı çözdüğünü öğrenince üst kesimleri çektiler programdan. Beni şirketteki ‘Çaycı Mehmet’ gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok” diyerek komik bir savunma yaptı.

“BOMBACI DİYE BENİ ALDILAR”

Açıklamaların devamında Keynes “Darbe girişiminden iki ay önce örgüt üyeleri olacağını konuşuyordu. ABD’de marketlerde vs. de konuşuluyordu” diyerek, darbe girişimi ile ilgili konuştukları sırada kendisinin Türkiye’nin 1980’li yıllarda olmadığını, böyle bir olayda halkın ayaklanacağını söylediğini ancak örgüt üyelerinin bir kişinin kafasına sıkıldığı takdirde herkesin kaçışacağını savunduğunu belirtti.

Üye hâkim, sanık Keynes’e darbe girişimi hakkında birçok şeyden haberden olduğunu belirterek, örgüt ile bağlantısını ne zaman kestiğini sordu. Sanık Keynes, 1997 yılında örgüt ile bağının bittiğini ancak örgütten arkadaşları olduğunu öne sürdü. Hâkimin, örgüt üyelerinin kendisiyle neden bilgi paylaştığını sorduğu Keynes, ABD’de darbe girişimi ile ilgili konuların rahatlıkla konuşulduğunu iddia etti.

Sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hâlinin devamını isteyen Cumhuriyet Savcısı, bir sonraki celse dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti. Sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanık gazeteci İsmail Saymaz hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ByLock'un sahibi teslim olmuş 9 Haziran’da İstanbul’da teslim olan ByLock’un lisans sahibi David Keynes, FETÖ elebaşı Gülen için “Şizofren” dedi.

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