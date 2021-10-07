Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Çevre Komisyonundan ve Dışişleri Komisyonundan geçerek dün Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başladı. Komisyonlara ilişkin süreçlere katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, anlaşmayla ilgili Çevre Komisyonuna bilgi verdi.

Son yüzyıl içerisinde sıcaklığın 1,1 derece arttığını, buzulların erimesiyle deniz seviyesinin 19-29 santimetre yükseldiğini belirten Birpınar "Afetler, dünyada son 50 yılda beş kat artmış durumda. Bunun küresel ekonomiye etkisi de 3,6 trilyon dolar. Sıcaklıklar ve rüzgârın artması, nemin düşmesiyle de orman yangınları çoğaldı. Buna karşı yapılacak tek şey var; ülke bazında buna adapte olmak, uyum sağlamak. Bundan sonra ‘iklim değişikliği parametresini’, orman yangınlarıyla mücadelede, taşkınlarla veya sellerle mücadelede göz önüne almak lazım. Bütün belediyelerimizin bundan sonra mutlaka altyapı projelerinde ‘iklim değişikliği parametresi’ diye teorik olarak bir parametre ortaya koyması, oradaki bütün mühendislik hesaplarının baştan sona değişmesi, yüzde 20 veya 30 oranında altyapı projelerinin modellerinin değişmesi gerekebilir" ifadelerini kullandı.

"SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"

Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile ilgili de konuşan Birpınar "Sizlerin takdirleriyle ve oylarınızla Meclis’ten geçtikten sonra, bir ay içerisinde Birleşmiş Milletlere depozitör olarak gönderilecek ve biz Glasgow’da, o masada söz sahibi olacağız" dedi.

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye, küresel ısınmaya karşı devletlerin attığı en önemli adımlardan olan Paris İklim Anlaşması'na taraf ülkeler arasına girdi.

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti İklim kriziyle mücadeleyi amaçlayan ve 197 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması, TBMM Çevre Komisyonu taflanından kabul edildi.