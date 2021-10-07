Türkiye Gazetesi

Parti gruplarının ortak önergesiyle 10 Haziran’da kurulan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu başta Marmara denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılarak gerekli önlemlerin alınması için kuruldu.

Komisyonun başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, başkanvekilliğini AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, sözcülüğünü AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, katipliğini ise MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un yürüttüğü komisyon ile ilgili yeni bir karar alındı.

Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına karar kılındı. Sürenin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Araştırma Komisyonu’nun görev süresi, Genel Kurul'un 5 Ekim tarihli 2'nci Birleşimi'nde 7 Ekim tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı aktarıldı.

Sahil kentlerinde müsilaj tehlikesi! Uzman isimden kritik uyarı Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi'nde etkili olan ve büyük bir çevre sorununa neden olan müsilaj, Mersin'in kapalı küçük koy ve körfezlerinde risk oluşturmaya başladı. Tüm sahil kentlerinde müsilaj riskinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Deniz Ayas, bütün bu kentleri kapsayacak bir eylem planına ihtiyaç olduğunu ifade etti.