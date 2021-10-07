Türkiye Gazetesi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yönelik yapılan operasyonlarda sıyrılmayı başaran teröristlerin kendi aralarında “gaybubet” diye adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları istihbaratını alan emniyet güçleri 28 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında şehrin genelinde 24 farklı hücre evine yapılan baskınlarda 18 firari terör örgütü üyesi ve bu şüphelilerle aynı evde bulunan 2 kişi yakalanırken toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyette işlemleri başlatılırken diğer firariler için operasyonlar sürdürülmeye devam ediyor.

İstanbul'da şafak vakti FETÖ'ye operasyon: 46 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde askerlin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.