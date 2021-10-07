Türkiye Gazetesi

DEAŞ militanı olduğu belirlenen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın, DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gerçekleştirdiği öğrenildi. Aynı zamanda militanın, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

YASA DIŞI YOLLARLA ÜLKEYE GİRMİŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma ve analizleri sonucu, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği ve Ankara'ya geldiği belirlendi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin, Ankara'da kaldığı adresin tespit edilmesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA, DOLAR, RUBLE VE DİJİTAL MATERYAL DA BULUNDU

Operasyonda A.R. gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ve şüpheli adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 kişi yakalandı Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul’daki 10 ilçede radikal terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay sınırında DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı Milli Savunma Bakanlığı Suriye’den ülkemize girmeye çalışan ve Hatay'da görev yapan hudut kartalları tarafından yakalanan iki kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı Ankara'da eşzamanlı olarak, DEAŞ ile irtibatlı oldukları öğrenilen 15 yabancı uyruklu şahıstan 12'si, TEM ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.