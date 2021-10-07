Türkiye Gazetesi

İŞKUR, 130 bine yakın personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, internet sayfasının açık iş ilanları’ bölümünde açık iş ilanlarını duyurdu. İŞKUR tarafından yayınlanan açık iş ilanları bölümünde imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama gibi alanlar bulunuyor.

İŞKUR 130 BİN PERSONEL ALACAK

Bugün itibariyle 130 bine yakın personel alımı yapacak olan İŞKUR açık iş listesinde, "Acil tıp teknisyeni, ahşap boyama elemanı, akaryakıt satış elemanı, aşçı, kaynakçı, ayakkabı imalatçısı, beden işçisi, bekçi, bilgisayar donanım, teknoloji teknikeri, bilgisayar kurulum bakım elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, elemanı, gıda mühendisi ve teknikeri, tekstilde kalite kontrolcü, konfeksiyon işçisi, makine mühendisi, lojistik eleman, makineci (dikiş), mekanik bakım onarımcısı, bankada müşteri temsilcisi, ön muhasebeci" gibi meslekler yer alıyor.

Bakan Selçuk: Geleneksel meslekleri İŞKUR ile geleceğe taşıyoruz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından geleneksel mesleklerde düzenlenen kurslarla ilgili, "Düzenlenen bu kurslarımız ile geleneksel meslekler gelecek kuşaklara aktarılmakta ve ustaların aradığı işgücünün temin edilmesine katkı sunulmaktadır" dedi.