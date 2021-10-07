Türkiye Gazetesi

Pandemiden sonra dünya genelinde emtia fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Bakan Muş, vatandaşlardan şikayetler geldiği ve denetimleri sürdürdüklerini dile getirdi. Gelen şikayetlerden elde edilen verileri de kurul içinde değerlendirdiklerini aktaran Bakan Muş, girdi maliyetlerinin ister istemez fiyatlara yansıdığını söyleyerek gıda alımları konusunda da kapsamlı denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“FİYATLARA MÜDAHALE ETMEYİZ”

Dünya’nın olağanüstü bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Muş dünyada ciddi bir enflasyon olduğunun altını çizdi. Bakan Muş, “Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor. İhracattaki büyük artışın büyümeye etkisi oluyor. Hizmet ihracatına odaklanacağız.” diyerek Türkiye’nin AB ihracatlarında kalite ve hızı yakaladığını aktardı.

ARAÇ SATIŞLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞEBİLİR

Araç satışlarında hukuksuz bir durum varsa mevzuatı değiştiririz diyen Bakan Muş sözlerini şöyle sürdürdü, “ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor. Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı' diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kaçınılmaz, bu güncelleme gerçekleşecek. Ciddi altyapı yatırımları yapıldı, bu avantaj sağlıyor. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz."

Bakan Muş: “İhracatta Cumhuriyet rekoru kırdık” Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık." dedi.