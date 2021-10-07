Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kuraklık yıl boyunca etkili oldu. Kuraklığın fazlasıyla hissedildiği bölgelerden biri de Elazığ’dı. Yaşanan kuraklık nedeniyle Elazığ’ın birçok noktasında içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajında sular çekildi. Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlakların oluştuğu barajın son hali adeta çölü andırdı. Baraj sularının çekilmesiyle barajın ortasından geçen eski Palu- Arıcak yolu ortaya çıkarak kullanılır hale geldi.

“HAYVANLARI SULAYACAK YER YOK”

Suların çekildiği bölgede hayvanları için ot ve su bulamayan çobanlar zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti. Hayvanlarını otlatan Karacabağ köyü sakinlerinden Melik Orman, “Önceden suyumuz vardı. Yağmur yapmadığından dolayı suyumuz hiç kalmadı. Bu sene çok kurak geçti. Son iki senedir çok kurak geçiyor. Yağış da olmuyor ondan dolayı suyumuz kurudu. Bundan 3-4 ay öncesine kadar da epey suyumuz vardı. Bu süre zarfı içerisinde hiç suyumuz kalmadı. Önceden bu kadar aşağı inemiyorduk. Şu an hayvanları sulayacak yer yok” dedi.

Hamzabey Barajının son görüntüleri:











Kuraklık Van Gölü’nüde vurdu! Yüz yıllık iskele ortaya çıktı Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde sular çekildi. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su çekilmesinin arttığı gölde, yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ilk kez su yüzüne çıktı. Çevredeki vatandaşlar gözlerine inanamadı.