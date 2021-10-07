Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"NATO, İHK EĞİTİMİ KONYA EV SAHİPLİĞİNDE DEVAM EDİYOR"

“Türkiye-Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında 02-13 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO İleri Hava Kontrolörü (İHK) eğitimi 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı (Konya) ev sahipliğinde devam ediyor. NATO İHK eğitimi, ileri harekât hattındaki muharip uçakların hedeflere yerden veya havadan yönlendirilmesi sonucunda hedeflerin etkili şekilde imhasını amaçlayan özel bir eğitimdir”

Nato’nun silahları Türkiye’den Mermi tedariki ile üretim konusunda hizmet veren Özyurt Silah Sanayi, Uzun Menzil Yerli Keskin Nişancı BMZ 338, Yerli Keskin Nişancı Tüfeği YİĞİT21, Yerli Kalaşnikof Asi 21 Piyade Tüfeği ve Yerli Tabanca Efe19 ile fuarda yerini alacak.