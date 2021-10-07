Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Erdoğan, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı. Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de vefat etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu. Yüz yüze eğitim mesajı veren Erdoğan, 71 bin okulun tamamının açık olduğunu belirterek ''Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz'' dedi. Öğrenci yurdu tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı, ''Parklarda, bankların üzerinde yatanlar Gezi'de olduğu gibi terör estiren teröristler'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel sistem eleştirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dergiye verdiği ropörtajda küresel sistemin derin bir krizle karşı karşıya olduğunu ve BM'nin işlevini kaybettiğini belirterek, "Yüzyıllara sari Batı hegemonyası artık bitmiştir. Yeni bir uluslararası sistem ortaya çıkıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.