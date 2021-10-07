İngiltere Premier Ligi, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı Kamu Yatırım Fonu (PIF), PCP Capital Partners ve RB Sports&Media’dan oluşan konsorsiyum tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğünü duyurdu.
"SÜRECİ SONLANDIRMAKTAN MEMNUNUZ"
Yapılan açıklamada, "Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Bütün taraflar, Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarlarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır." ifadesine yer verildi.
300 MİLYON STERLİN'E SATILIYOR
Suudi Arabistan destekli konsorsiyum, Newcastle United'ı satın alma teklifini geri çekti Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın alma teklifinden geri çekildiği bildirildi.