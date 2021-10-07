Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Ligi, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı Kamu Yatırım Fonu (PIF), PCP Capital Partners ve RB Sports&Media’dan oluşan konsorsiyum tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğünü duyurdu.

"SÜRECİ SONLANDIRMAKTAN MEMNUNUZ"

Yapılan açıklamada, "Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Bütün taraflar, Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarlarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır." ifadesine yer verildi.

300 MİLYON STERLİN'E SATILIYOR

Yaklaşık 300 milyon Sterlin değerindeki satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu. Bu satış ile Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, St. James' Park önünde kutlamalara başladı. Öte yandan Salman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini vermekle suçlanıyor.