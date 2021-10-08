Türkiye Gazetesi

Sivil Trafik ekipleri denetimlerinde devam ediyor. Ekipler Başakşehir’deki bir AVM önünde park eden ticari taksi sürücülerine ücret karşılığı yolcu veren değnekçiyi tespit etti. AVM önünde değnekçilik yaptığı belirlenen Mustafa B. isimli şahıs işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

YOLCU SEÇEN TAKSİCİLER TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan ekipler aynı bölgede yapılan denetimlerde 2 adet Ticari Taksi sürücüsünün kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almadığı ve yolcu seçtiğinin tespit edilmesi üzerine, taksi sürücüleri trafikten men edildi.