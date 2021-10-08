Türkiye Gazetesi

Bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan ülkenin güney ve iç kesimleri, yeniden sıcak havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2-6 derece seviyelerinde gerçekleşecek olan sıcak hava artışının 3 günlük periyotta meydana gelmesi bekleniyor.

SICAK HAVA 3 GÜNLÜK PERİYOTTA GELECEK

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Gelecek 3 günlük periyotta ülke genelinde artacak. Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Marmara ve Kuzey Ege'ye sağanak geliyor | 8 Ekim 2021 hava durumu Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.