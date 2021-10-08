Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bölge genelinde askeri ve siyasi alanlarda yoğun değişim ve gelişmelerin olduğunu ve bunları yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, gelişmeler sonucunda Türkiye’ye yönelebilecek her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

"AZİMLİ, KARARLI VE MUKTEDİRİZ"

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Yunanistan ile yaşanan problemlere değinen Akar, "Biz Yunanistan ile problemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde diyalog yoluyla siyasi çözümler bulunarak çözülmesini istiyoruz. Bizim samimi kanaatimiz, dileğimiz bu. Maalesef özellikle Yunanistan'daki bazı siyasiler saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen ve mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye’ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

"BU GAYRETTEN VAZGEÇİN"

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir takım tatbikat ve faaliyetlerle bir yere varabileceklerini zannediyor" diyen Akar, şöyle konuştu: "Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye’ye karşı üstünlük sağlayamazsınız bu gayretten vazgeçin."

Yunanistan’ın ciddi borç içerisinde olduğunu ve silahlanma sevdasıyla boş harcamalar yaparak ekonomiyi daha da kötüleştirip halkın refahına kastettiğini belirten Akar, "Bunu Yunanistan’daki aklıselim kişilerin görmesi lazım. Bu girişimlerin hiçbirinin ilerlemesi mümkün değil. Buna karşı alınması gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz. Bu konuda son derece azimli, kararlı ve muktediriz" dedi.

NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için uygun bir ortam olarak değerlendiren Akar, "Güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki toplantıyı üç kere yaptık. Dördüncü toplantı için Türkiye’ye bekliyoruz" diye konuştu.

Akar, Türkiye’nin Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya, onlara haklı davalarında destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"HAKKIMIZI HUKUKUMUZU ÇİĞNETMEYECEĞİZ"

Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne de değinen Akar, “Girit’in doğusu, Kıbrıs’ın güney batısında bizim deniz yetki alanımızı ihlal etmek suretiyle araştırma yapma çalışmaları var. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Orada Deniz Kuvvetleri unsurlarımız gereğini yaptı ve o gemiyi söz konusu bölgeye sokmadı. Bu konuda kararlıyız, hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz” dedi.

"GÖRÜŞMEYE, KONUŞMAYA HAZIRIZ"

Bazı kesimlerin Türkiye'ye yönelik fitne fesat peşinde koştuğunu aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, kendi hak ve hukukunu korumanın dışında kimsenin hakkını çiğnemenin peşinde değil. Biz herkesin sınırlarına, hak ve hukukuna, egemenliğine saygılıyız. Türkiye’nin güvenli, güçlü ve etkin bir müttefik olduğunu herkes bilmeli. Bundan bir önceki dönemde Yunan muhataplarımızla yani bakanlar, genelkurmay başkanları düzeyinde diyalog imkanımız, irtibatlarımız vardı. Görüşmeler yoluyla muhtemel krizleri önleme şansımız vardı. Şimdi bu yok oldu. Biz görüşmeye konuşmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz fakat muhataplarımız bu yaklaşımı sürdürmediler.”

"TAHRİK DEĞİL DE NEDİR?"

Yunan ordusunun Koyun Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikata da değinen Akar, "Koyun Adası'na kadar gelip tatbikat yapmak tahrik değil de nedir? Bu yapılan provokasyonlarla gerilimi artıran tarafın Yunanistan olduğu, başta bazı ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından görülmelidir" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adada yüzlerce yıldır devam eden Türk varlığını yok saydığını belirten Akar, "Türk varlığını kabul etmeden herhangi bir çözüm üretemezsiniz, buna asla müsaade etmeyiz, hiçbir şekilde mümkün değil. Egemen, bağımsız, eşit haklara sahip iki devletten bahsediyoruz. Amacımız, görüşümüz budur, bu kabul edilecek, bu çerçevede görüşmeler yapılacak ve devletler kendi alanlarında hayatlarını sürdürecek" diye konuştu.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin, "Biz diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC’nin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim” dedi.

Yunan heyeti Ege ve Doğu Akdeniz için geliyor Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile gerginlikler sürerken, Atina-Ankara hattı yeniden diplomatik görüşmelere başlıyor.