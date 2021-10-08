Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu alanın imara açılarak turizm yapıları yapılacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Boğaziçi alanının 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamındaki imar planı kararlarıyla korunduğu ve bu alanda mevcut eski sit statülerinin de herhangi bir derecesi bulunmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi alanının iki farklı koruma statüsü altında olduğu belirtilen açıklamada; yapılaşmanın bulunduğu alanların 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillendiği, yapılaşma kısıtlaması getirilen alanların yanı sıra doğal yapısını kaybetmemiş veya az kaybetmiş özellikte olan alanların da 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilerek koruma kararının güçlendirildiği dile getirildi.

"YAPILAŞMAYA AÇILMASI KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alan, doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de sahiptir. Söz konusu alanda Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi, yapılaşmaya açılması kesinlikle mümkün değildir. Ekolojik temelli bilimsel çalışmalar kapsamında yapılan tescil ile alanda mevcut yapı ve yerleşimler dışındaki yapılaşmaya izin verecek bir düzenleme söz konusu değildir. Ayrıca sit haritası incelendiğinde üniversite arazisindeki boş alanların ve yeşil dokunun tamamı nitelikli doğa koruma alanı olarak belirlenmiş olup, bu statü 1. derece doğal sit statüsü ile eşdeğerdir. Bu alanlarda yeni yapılaşma mümkün değildir. Bu alan yeşil alan olarak korunacaktır. Sürdürülebilir alanda ise üniversitenin mevcut bölüm binaları ve yurtlar bulunmaktadır."

"TAMAMEN ASILSIZDIR, YALANDIR"

Konuya ilişkin yapılan haberde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grubun yaptığı eylemlerin haıtrlatıldığı belirtildi ve "'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak, turizm yapıları inşa edilecek" şeklinde spekülatif başlıklar kullanılarak alanın imara açılacağını iddia etmek tamamen asılsızdır, yalandır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, bilinçli ve kötü niyetli bir yaklaşımdır, provokasyondur" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör atadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.