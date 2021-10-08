Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Suruç ilçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp hakkında sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle 2016 yılında dava açıldı. Mahkeme, Gündüzalp'e 4 yıl 6 hapis cezası verdi. 29 Mayıs 2017'de tutuklanan Yaşar Gündüzalp, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 29 Mayıs 2019'da tahliye edildi.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Cezanın, Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından sanığın avukatları Yargıtay’a itiraz başvurusunda bulundu. Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesi, dün söz konusu cezayı onayladı. Bunun üzerine Gündüzalp, Mürşitpınar Jandarma Karakoluna çağrıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi. Yeniden tutuklanan Gündüzalp, Şanlıurfa T Tipi Cezaevi’ne konuldu.

HDP Muş il Eş Başkanı Nergiz gözaltına alındı Muş HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in, polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Terörden 22 yıl hapis alan HDP’li eski vekilin tahliye talebine ret Tutuklandıktan sonra milletvekilliği düşürülen Leyla Güven'in avukatları, verilen 22 yıl 3 ay hapsi fazla buldu. Avukatlar, müvekkilleri için tahliye istedi. Ancak yargı bu talebi kabul etmedi.