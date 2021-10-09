Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 5 terörist ölü ele geçirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Fırat Kalkanı bölgesinde bir askerimizin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Son dakika: MİT Metina'da 2 teröristi etkisiz hale getirdi Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina'ya gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist öldürüldü.