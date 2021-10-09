Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı: 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.
Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
09.10.2021 - 16:58 | Son Güncelleme: 09.10.2021 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.
Etiketler : koronavirüs,salgın,vaka,
806061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/806061.aspx
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