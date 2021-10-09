Terör örgütleri ve teröristlerle kararlı mücadele sürüyor. Yurt içinde ve yurt dışınd ayapılan başarılı operasyonlar neticesinde militanlar köşeye sıkıştırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlarla 5 terörist daha imha edildi.
BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 4, FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 1 ÖLÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB: PKK’nın sözde doğu karargahı ele geçirildi 12 terörist öldürüldü MSB: Pençe-Yııldırım operasyonu kapsamında PKK/KCK terör örgütünün ele geçirilmez dediği sözde doğu karargahını ele geçirerek 12 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirdi.
MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek bölgesinde 2, Gara'da 2 olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.