Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri ve teröristlerle kararlı mücadele sürüyor. Yurt içinde ve yurt dışınd ayapılan başarılı operasyonlar neticesinde militanlar köşeye sıkıştırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlarla 5 terörist daha imha edildi.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 4, FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 1 ÖLÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: PKK’nın sözde doğu karargahı ele geçirildi 12 terörist öldürüldü MSB: Pençe-Yııldırım operasyonu kapsamında PKK/KCK terör örgütünün ele geçirilmez dediği sözde doğu karargahını ele geçirerek 12 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek bölgesinde 2, Gara'da 2 olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.