Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında bulunan Türkiye, belli aralıklarla bu gerçeklerle yüzleşmeye devam ediyor. Bu defa deprem haberi Adana'dan geldi. Kozan merkezli 3,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 19.58 olarak kaydedildi. Depremin hafif şekilde hissedildiği ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; ​Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de gece yarısı korkutan deprem | Son Depremler AFAD'dan alınan bilgilere göre Osmaniye Kadirli'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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