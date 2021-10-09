Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bumba bölgesinde Kongo Nehri üzerinde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleri ile Kongo hükümetine başsağlığı dilendi.

NE OLMUŞTU?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kongo Nehri'nde, Bumba bölgesi yakınlarında 9 motorlu teknenin batması sonucunda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Nehri'nde Tshopo bölgesinden Bumba bölgesine giden ve yaklaşık 150 yolcu taşıyan motorlu tekne konvoyu battı.

Kazada 50 yolcu hayatını kaybetti, 30 yolcu kurtarıldı, 72 yolcunun ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan teknelerin kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük aldığı, teknedeki kişilerin çoğunun Bumba'ya dönen tüccarlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu ve yük almaları sebep oluyor.

Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.

Kongo'da Ebola yeniden ortaya çıktı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğu eyaletinde 5 aydır görülmeyen Ebola vakası tespit edildi.