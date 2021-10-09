Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da yoğun bir program temposu geçirdi. Günün kapanışını gençlerle yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel'in çok sevilen türküsü, "uzun ince bir yoldayım"ı gençlerle beraber söyledi.

ERDOĞAN GENÇLERLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı. Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.

Erdoğan yüz yüze eğitim tartışmalarına son noktayı koydu: Şartları sonuna kadar zorlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakalar sonrası yüz yüze eğitime ara verilip verilemeyeceği tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, "Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitim, öğretimi devam ettirmektir" dedi.

Erdoğan: Kara propaganda işe yaramadı, yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da katıldığı, AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda, uluslararası yatırımcıların ülkeye gelmeye devam ettğini söyleyerek, muhalefet tarafından konuyla alakalı yapılan kötü propagandanın işe yaramadığı belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıların Türkiye'ye güvendiğini söyledi.

Adana kebabın ateşini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı Adana 5. Uluslararası Lezzet Festivali etkinliğine katılan ve kebabın mangal ateşini yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor“ dedi.