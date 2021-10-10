Türkiye Gazetesi

1989 yılında Milli Park ilan edilen Uzungöl’de göl çevresi yapılan yanlış planlamalar ile doğal görünümünden uzaklaşıldı ve göl çevresi turistik tesis, otel ve pansiyonlarla doldu. Uzungöl’deki çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için ilk olarak 2008 yılında çıkarılan Koruma Amaçlı İmar Planı’na, vatandaşlar itirazda bulunarak dava açarken, plan daha sonra mahkeme kararları sonrası iptal edildi.

2018'DE İMAR BARIŞI İLAN EDİLDİ

2014 yılında ise ilgili bakanlıkça Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Uzungöl için tekrar Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanırken, o plan da vatandaşların itirazları sonucu mahkemece iptal edildi. İlerleyen zaman diliminde Uzungöl'deki kaçak yapılaşma artarken, 2018 yılında çıkarılan ‘İmar Barışı’ ile Uzungöl'deki kaçak yapılar yapı belgesi ünsiyeti kazandı.

PLANI DURDURMA KARARI ÇIKTI

2019 yılında tekrardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Uzungöl için "Koruma Amaçlı İmar Planı" hazırlanırken bu planda 18 uygulaması da dikkate alındı. Vatandaşlar plana yaklaşık 800, 18 uygulamasına ise 400'e yakın itirazda bulundu. Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı’na Trabzon Şehir ve Plancılar Odası Başkanlığı da durdurma ve iptal davası açtı. Bu süreç içerisinde açıklanan mahkeme sonuçlarından 6 tanesinde planı durdurma kararı çıktı.

"BARINMAK İÇİN EV YAPTIK"

Yöre halkından Melahat Karagöz, “Biz bu mağduriyetleri haketmedik. Barınmak için ev yaptık. Biz devlet arazisini işgal etmedik, devletin bir şeyine göz dikmedik. Geçmişte hatalar oldu, devlet keşke burada bizim önümüzü açsaydı, kimse hata işlemezdi. Hazine arazisindeki yerleri değil de dede toprağımız içindeki yerleri yıktılar. Bu yıkımları 20 sene önce devlet yapsaydı şimdi bunları yaşamazdık” dedi.

KAÇAK YAPI YIKIMINA BU YIL BAŞLANACAK

Uzungöl’ün eski görünümüne kavuşması için göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapıların yıkımına bu yıl sonuna kadar başlanacağı böylece kötü görüntüye neden olan çoğu iş yeri 50'ye yakın yapıların yıkılacağı belirtildi. Özel mülkiyetli araziler kamulaştırılırken, görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak.

95 KAÇAK YAPI YIKILDI

2003 yılında yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl’de bakanlık tarafından kaçak yapıların yıkımı için kararı verilmişti. Yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuru yapması üzerine imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17’si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkılmıştı. 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen yıkımlarda vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

Uzungöl'de büyük dönüşüm başladı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Uzungöl’de çalışmaların ikinci etabına geçiyoruz. Hazine üzerindeki işgalleri kaldıracağız. Bazı mülkleri yıkacağız" dedi.