Türkiye Gazetesi

Türkiye ulaşımda yeni bir döneme geçerken 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz" açıklamasında bulundu.

FARKLI ŞEHİRLERİN TEK ULAŞIM KARTI OLACAK

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart uygulamasıyla ilgili "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız" dedi. Gülten sözlerini şöyle sürdürdü "Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak.”

"DÜNYADA ÖRNEK BİR TEKNOLOJİ"

Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' şeklinde davet yazısı gönderdiklerini söyleyen Gülten, toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla belediyelere davet yazısı gönderdiklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasına geçilmesini planladıklarını söyleyen Gülten, Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji" ifadelerini kullandı.

Beckham'ın fotoğrafıyla ulaşım kartı aldı İzmir'de bir üniversite öğrencisi, belediyenin internet sitesi üzerinden başvurduğu ulaşım kartını, sistemin fotoğrafını kabul etmemesi üzerine deneme amacıyla yüklediği Beckham'ın fotoğrafıyla aldı.