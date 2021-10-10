Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen "Analar Bacılar Kurultayında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"HDP EŞİTTİR PKK"

"Anneler PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin binasının önünde eyleme başlamıştır. Anneler nöbete girmişlerdir. İlk oturma gününden bugüne kadar süreç içerisinde korkuyu yenen pek çok anne katılmıştır. 22 Ağustos 2019 tarihinde ilk taş atılmış, irade gösterilmiştir. Üçüncü yılına giren evlatlarını terörden kurtarmak isteyen, haklı ve cesur anaların sayısı artmıştır. Bu direniş ve eylem hali dalgalar halinde yayılmıştır. Dağa zorla, tehditle veya kaçırılanlardan 32'si dönmüştür. HDP PKK'nın ikmal organıdır. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak terörist kamuflajıyla çıkmaktadır.

HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır. Bugüne kadar silahlı bir terör örgütüne terörist yetiştiren bir parti görülmemiştir. PKK'nın HDP isimli ayağı kapanmalıdır.

BIDEN'A TARAFINI SEÇME ÇAĞRISI

Teröre yardım ve yataklık yapan masum güçler Türk milletinin sabrını zorlamasınlar. Türkiye2nin Suriye'deki varlığını ABD'ye tehdit olarak değerlendiren ve Temsilciler Meclisine yazıya döken Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? ABD Suriye'den çekiliyormuş geriye 900'e yakın asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalandır. Terör örgütlerinden sözde kara gücü oluşturduktan sonra niye kalacaktır. ABD'nin bayrağı altında hain planlar yapan teröristler vardır. Caniler sınırlarımızın mücabir bölgelerindedir.

"PKK HEM TÜRK HEM KÜRT DÜŞMANI"

PKK hem Türk hem Kürt düşmanıdır. Ez cümle insanlık düşmanıdır. Kurşunla düşeceğinize analarınızın kucağına düşün.