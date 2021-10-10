Türkiye Gazetesi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 ay önce Giresun Atatürk Meydanı’na kurulan korona virüs ile mücadelede bilgilendirme ve aşı yapılması kapsamında kurulan çadıra dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kişilerin çadırın içerisine girerek her tarafı dağıttıklarını, çadır içindeki malzemelere zarar verdikleri ve çadıra giren kişilerin çadırın içine tuvaletini yaptıkları da görüntülendi. Bunun üzerine Polis Karakoluna giden görevliler, ifade vererek şikayette bulundu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da okullar tatil edildi Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Giresun Valiliği’nden bir açıklama geldi. Açıklamada sel etkilenen okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildiği, tedbir amaçlı bazı yollarında ulaşıma kapatıldığı belirtildi.