Türkiye Gazetesi

Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucusu ve Başkanı Ebru Öztürk, epilepsi hastalarına yönelik "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlüğe girdiğini kaydetti. Öztürk yönetmeliğin Resmi gazetede yayınladığını belirterek Türkiye’ de tespit edilen 850 bin epilepsi hastası adına önemli ve olumlu bir karar olduğunu dile getirdi.

“EPİLEPSİ HASTALARI İÇİN MÜCADELE DEVAM EDECEĞİZ”

Epilepsi hastalarının daha iyi koşullara ulaşabilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Öztürk, şunları söyledi: "Türk Epilepsi ile Savaş Derneği olarak TBMM'ye 2017'de sunduğumuz yönetmelik tasarı önerimizden biri onaylandı. Önemli bir ilk de epilepsililer için Cumhurbaşkanlığı'nca 4 Haziran'da yayınlanan Epilepsi Klinik Protokolü olarak etkili ve sürdürülebilir stratejiler belirlemek için hazırlanmış çalışma rehber niteliğindedir. Yönetmelik için konuya müspet yaklaşan iki bakanımıza ve çalışanlarına diğer tarafta Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve Türk Nöroloji Derneği nörologlarına teşekkür ediyoruz."

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı ​Erdek’te epilepsi nöbeti geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce 1 araca ardından trafik tabelasına, 2 ağaca ve kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtan sürücü ile yanında bulunan 2 çocuğu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.