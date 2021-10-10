Türkiye Gazetesi

Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri, 2 kilometreye kadar koku alma özellikleriyle dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Sivas Kangallar fiyatlarıyla da adından söz ettiriyor. Yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcıları olan kangalların yurtiçinde 350 bin liraya yurt dışında da 50 bin dolara kadar alıcı buluyor. Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, özellikle Arap ülkelerinde kangal köpeğine talep olduğunu söyleyerek kangal köpeğin milli değer olarak nam saldığını dile getirdi. Kangal köpeğin yurtdışında o fiyatları görmesinin kendilerini onurlandırdığını söyleyerek “Yetişkin damızlık köpeklerimiz 40-50 bin dolar fiyat görüyor” dedi.

“ARABA VE EV FİYATLARINA SATILIYOR”

Taşdelen, Kangal köpeğinin yurtdışından o fiyatları görmesinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, “Fakat sıcak iklim oldukları için Arap ülkelerine göndermeyi düşünmüyoruz. Oraya hayvanları gönderip de günahlarına girmek istemiyoruz. Ama milli değerimizin yurtdışından o fiyatları görmesi bizi onurlandırmaktadır. Yetişkin köpeklerimiz 40-50 bin dolar civarında fiyat görmektedir. Fakat biz yabancı ülkelere yavrulardan temin etmeyi düşünüyoruz. Tabi ki yavrularımızın da yurt dışına çıkması için bir takım izinleri var. İzinlerimiz olursa yurtdışına göndereceğiz. Tabi yine sıcak ülkelere göndermemek şartıyla. Yurtiçinde de araba ve ev fiyatlarına satılıyor. 250-350 bin lira arasında fiyat görüyor. Tabi bunlar bizim damızlıklarımız oldukları için vermiyoruz” diye konuştu.

Adriana Lima: “Dünyanın en güzel köpeği kangallar” Ünlü model Adriana Lima, Los Angeles'taki evinde kangal köpeği besliyor. Lima geçtiğimiz günlerde beslediği kangal köpeği sayısını ise ikiye çıkardı.