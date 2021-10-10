Türkiye Gazetesi

Rusya'da meydana gelen uçak kazasında 16 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Türkiye, Rusya'ya taziyelerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.



Rusya'da can kaybı 4 gündür 900'ün üzerinde Rusya'da, son 24 saatte koronavirüste 968 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölüm vakalarının 4 gündür 900'ün üzerinde olması ise endişeyi büyütüyor.



Tataristan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var Rusya'ya bağlı Tataristan'da 23 kişiyi taşıyan uçağın kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.