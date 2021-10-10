Türkiye Gazetesi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor. Dün kırsal alanda bir mağaraya baskın düzenlendi. Burada gizlenmiş vaziyette üç adet AT-4 tanksavar silahı, bir adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, dört adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 100 adet AK-47 mühimmatı ele geçirildi.

İSVEÇ'TEN PKK'YA

İsveç yapımı olan AT4, 84 milimetre kalibrelik tek atışlı tanksavar silahıdır. AT4, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlardan biridir. Silah, piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatları yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlanmıştır. Ancak, günümüzde modern ana muharebe tanklarına (MBT) karşı genellikle etkisizdir.



Türk Silahlı Kuvvetlerine 208 Kaplan, 136 da Pars tanksavar aracı Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterinde bulunan araçları geliştirerek ve yenilerini ekleyerek gücünü artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 208 adet paletli Kaplan aracı ile 136 adet tekerlekli Pars tanksavar aracı tedarik ediliyor.



Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari kırsalında “Eren-14 Kazan/Oğul-1 Operasyonu” kapsamında çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.