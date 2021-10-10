Türkiye Gazetesi

Terör operasyonları hız kesmeden başarılı bir biçimde sürdürülmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda, içinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olduğu öğrenilen bir mağara tespit edildi.

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri mağarada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 70 mühimmat ve şarjör, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 biksi tüfeği mühimmatı, 2 büyük tüp, 3 küçük tüp, 23 pil, ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, uyku tulumu, branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, radyo, ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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