Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda bulunan dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde 25 yaşında yabancı uyruklu Raju Guntu isimli gemi personelinin yüzüne kimyasal madde sıçradı. Personelin yüzüne kimyasal maddenin sıçraması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

GEMİ PERSONELİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, KBRN kıyafetlerini giyerek yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yabancı uyruklu gemi personeli, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan gemi personelinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7 usta gemici alacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra birimlerine görevlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapacağını Resmi Gazete’de duyurdu.