Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında gittiği Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından paylaşımı
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi'de görüştükleri konuların takibini yaptık." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü.
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin Biden Ulusal acil durum halini bir yıl uzattığını açıklayarak "Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor" açıklamasına Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert yanıt.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında gittiği Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.
Kaynak: AA
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