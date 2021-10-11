Türkiye Gazetesi

Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybederken, 10 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırı sonrası çıkan yangını söndürdü.

Afrin kahramanları vatana döndü Elazığ’dan Suriye Afrin'e giden Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, 6 ay sonra vatan toprağına geri döndü. Ailelerine kavuşan kahramanlar, mutluluktan gözyaşı döktü.

MSB: PKK Afrin'de 3 sivili katletti MSB, PKK'nın Afrin şehir merkezinde 3 sivili katlettiğini ve 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını duyurdu.

