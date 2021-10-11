Türkiye Gazetesi

Suriye tarafından atılan havan toplarından 2’si Gümrük sahası yakınlarına 1 tanesi bir evin çatısına 1 tanesi ilçe merkezinde bulunan parka 1 tanesi de askeri bölgenin yakınına düştü. Yaşanan havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken saldırı sonucunda maddi hasarlar meydana geldi.

HAVAN TOPU SALDIRISINA KARŞILIK VERİLDİ

Havan topunun Gaziantep’te düştüğü bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken havan toplarının düşmesi sonucu park ve bir evde hasar tespit edildi. Öte yandan Karkamış ilçesinde sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan havan topları saldırısının hemen ardından angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.

Gaziantep'te 87 kilo eroin ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızının ele geçirildiğini açıkladı.