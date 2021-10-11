Türkiye Gazetesi

Ak Parti kurucu üyesi ve İstanbul milletvekili olan İsmet Uçma İstanbul'da hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Uçma’nın vefatı AK Parti camiasını yasa boğarken Uçma için taziye mesajları art arda geldi. İstanbul milletvekili Uçma’nın cenazesi yarın Üsküdar’da bulunan Marmara İlahiyat Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğan İsmet Uçma İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncıdır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Uçma, aynı üniversitede yüksek lisansını yaparak Aynı fakültede yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında da doktorasını tamamlamıştır. Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen Uçma AK Parti'nin kurucu üyelerindendir. Uçma, 2011'de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.



AK Parti MKYK toplantısı sona erdi AK Parti MKYK Ankara'da toplandı. 4 saat süren toplantı sonlandı.