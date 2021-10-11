Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 30 bin 563 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 355 bin 15 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 861 olarak kaydedildi.

AŞILAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından1 1 Ekim günü açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,81 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 666 bin 626’a yükseldi.

Aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA'DAN HASSASİYET VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kayıplarıyla ilgili olarak hassasiyet vurgusu yaparak, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun ve şartları göz ardı etmeyin" dedi.

Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.