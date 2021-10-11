Marmaris can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Geri itilen 26 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.